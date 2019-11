15 nejlepších letních festivalů v ČR: Votvírák, Colours of Ostrava a další

Votvírák

Votvírák každoročně otevírá festivalovou sezónu. Festival, na kterém vystupují ti nejlepší hudebníci z české a slovenské scény, se v roce 2020 bude konat už počtrnácté. Tentokrát v areálu bývalého vojenského výcvikového prostoru v Milovicích festival proběhne 12. až 14. června. V minulosti tu vystoupili například Imodium, Jakub Děkan a Doga. Kdo to bude v roce 2020, pořadatelé teprve prozradí.

Colours of Ostrava

Colours of Ostrava patří k největším letním festivalům v České republice. Festival, na kterém vystupují kromě českých hvězd i přední zahraniční umělci, se koná od roku 2002. V roce 2020 bude probíhat od 15. do 18. července, a to jako vždy v industriálním areálu Dolní Vítkovice. V minulých ročnících na Colours of Ostrava vystoupili například Cure, Jessie J nebo Mika. Kdo se tam objeví v roce 2020, je zatím tajemstvím.

Hip Hop Kemp

Mezinárodní hip hopový festival Hip Hop Kemp, který se od roku 2002 konal každý rok ve Festivalparku v Hradci Králové, v roce 2020 bude jinde. Zatím se ale neví kde. Jedno je nicméně jisté - probíhat bude od 20. do 22. srpna. Tradičně tam vystupuje slovenské uskupení Kontrafakt v čele s Rytmusem nebo třeba český horror core rapper Řezník. Line up na rok 2020 zatím nebyl oznámen.

Rock for People

Rock for People se každoročně koná už od roku 2005. V roce 2020 bude festival probíhat od 18. do 20. června, a to již tradičně ve Festivalparku v Hradci Králové. Návštěvníci se můžou těšit například na skupiny Green Day nebo Fall Out Boy.

Rock for Churchill

Rock for Churchill je festival, který se koná v přírodním areálu Myslivna v severočeském městečku Vroutek. Vítán je každý milovník hudby, jelikož festival není žánrově omezen. V roce 2020 se Rock for People koná 28. a 29. srpna. Bude to dvacátý první ročník. V minulých letech na Rock for Churchill vystoupily například skupiny Tata Bojs, Vypsaná fixa nebo Skyline. Na rok 2020 bude program teprve zveřejněn.

Let It Roll

Let It Roll je největší drum and bassový festival na světě. Koná se od roku 2008. V roce 2020 se bude festival konat na letišti v Milovicích v termínu od 30. července do 1. srpna. Vystoupí například Sub Focus, Dimension nebo Metrik.

Benátská! s Impulsem

Festival Benátská! s Impulsem se koná od roku 1993. V roce 2020 bude ve sportovním areálu Vesec od 23. do 26. července. Na Benátské tradičně vystupuje široké spektrum muzikantů. V dalším ročníku se předvedou například kapely Mirai, Rybičky 48 nebo Škwor.

Sázavafest

Sázavafest je multikulturní a multižánrový festival pořádaný od roku 2001. V roce 2020 se bude konat na zámku ve Světlé nad Sázavou od 23. do 25. července a vystoupí na něm například Marek Ztracený, Mandrage a Divokej Bill.

Metronome

V roce 2020 se na Metronome Festival můžete těšit v termínu 19. až 20. června. Pátý ročník představí opět řadu skvělých hudebníků z celého světa. V minulosti v rámci něj vystoupili například Liam Gallagher, Kraftwerk a Morcheeba. Kdo to bude příští rok, organizátoři teprve uveřejní.

Mighty Sounds

Český letní hudební festival Mighty Sounds je zaměřený na drsnější hudební žánry, jako jsou punk, ska a hardcore, slyšet tam ale můžete i reggae a rock´n´roll. V roce 2020 se Mighty Sounds koná od 10. do 12. července a uvidíte například Social Distortion, The Rumjacks a Acidez.

České hrady

České hrady CZ je festival, který se koná na významných českých a moravských historických památkách postupně celé léto. Za hudebním zážitkem můžete vyrazit na hrady Točník, Bezděz, Kunětická hora, Švihov, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a Rožmberk nad Vltavou. V minulosti na festivalu vystoupili například Michal Hrůza, Kryštof a No Name. Kdy přesně se bude festival konat v roce 2020 a jací umělci na něj zavítají, zatím organizátoři neprozradili.

Mácháč

V druhé půlce srpna se jako každý rok uskuteční festival taneční hudby Mácháč, tentokrát v termínu 21. až 22. srpna 2020. Festival Mácháč je největším domácím beach open air festivalem. Na pláži Klůček u Máchova jezera už se vystřídaly hvězdy jako Tiësto, Carl Cox nebo Paul van Dyk. V roce 2020 se bude konat Mácháč už pošestnácté. Program zatím nebyl uveřejněn.

Okoř

V podhradí Okoře se už podvacáté bude konat festival Okoř, který každoročně vítá přední české hudebníky. V roce 2020 se festival odehraje 22. srpna. Program zatím nebyl zveřejněn.

Vysočina fest

Osmý ročník největšího multižánrového festivalu na Vysočině se odehraje 2. až 4. července 2020 v Amfiteátru Jihlava v Březinových sadech. V minulosti tam vystoupili například David Koller, DJ Roxtar nebo Eddie Stoilow. Program dalšího ročníku teprve bude odtajněn.

Brutal Assault

Heavymetalový festival Brutal Assault konající se každoročně od roku 1996 v pevnosti Josefov nedaleko Jaroměře se v roce 2020 odehraje 5. až 8. srpna. Vystoupí například kapely 1914, Asphyx a Cradle of Filth.