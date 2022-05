Zpřetrhané ženské životy: Vzpomínky z Ravensbrücku

Každá paměť – individuální i kolektivní – je selektivní: z minulosti si vybíráme to, nač chceme vzpomínat, a ostatní věci vytěsňujeme. Tato teze se dá dobře dokumentovat na tom, jakou stopu v české historické paměti zanechal nacistický koncentrační tábor Ravensbrück, jenž byl určený především ženám (nakonec zahrnoval i menší mužskou část).

Ženy československého občanství, ale jiných národností, stejně tak jako ženy pronásledované z řady jiných než politických důvodů, jako by se z oficiálního vzpomínání vypařily. Práce historičky Pavly Plaché se tak snaží o nápravu jedné historické křivdy.

Také vějíř důvodů, proč se někdo mohl do Ravensbrücku dostat, byl značně široký: mezi vůbec první v nacistickém Německu pronásledované skupiny osob patřili jehovisti. Do Ravensbrücku byly zavírány i běžné kriminálnice či tzv. asociálky: značně pružná kategorie, do níž byly zařazovány vedle romských žen třeba i ty, které byly obviněné z kontaktů s příslušníky „nižších ras“.