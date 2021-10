Zpěvák Tony Bennett se dostal do Guinnessovy knihy rekordů

Na prahu října totiž tento pětadevadesátiletý umělec představil desku Love For Sale. Natočil ji společně s americkou zpěvačkou Lady Gaga. Již předtím oznámil, že to bude poslední album v jeho kariéře, která trvá více než sedm desetiletí.

Lady Gaga a Tony Bennett přišli s nápadem nahrát Love For Sale nedlouho po jejich prvním albu Cheek To Cheek (2014), které debutovalo na špici žebříčku Billboard. Album nahrané v Electric Lady Studios v New Yorku je elegantní a hitovou směsicí jazzu, bigbandových a orchestrálních aranžmá.

Již v době nahrávání desky byla Bennettovi diagnostikována Alzheimerova choroba, o které rodina informovala letos. „Ptá se mě pořád, co je Alzheimerova choroba. Vysvětlím mu to, ale nechápe to. Říká mi: Susan, cítím se dobře. Je fyzicky v pořádku, takže se v jeho mysli nic nezměnilo. A o tom, co se změnilo, neví,“ řekla jeho žena Susan.