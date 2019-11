Zpěvák Sebastian: Nepotřebuju být obdivován

Stoprocentně. Snažili jsme se dělat věci lépe. Písničky jsme skládali poctivě, hudbu jsme se snažili posunout více ke starším posluchačům, protože jsme v minulosti oslovovali především teenagery a mladší lidi, pracovali jsme hodně se zvukem a natočili propracovanější klipy. Do všeho jsme dali více úsilí i peněz. Výsledek se snad dostaví, zatím pracujeme a čekáme, co se stane.

Nikdy mi nevadilo, že mé písně poslouchají i velmi mladí lidé a děti. Musím ale přiznat, že když za mnou přišla pro podpis sedmiletá holčička a tvrdila mi, že mě miluje, přišlo mi to divné, bláznivé. Když přišla osmnáctiletá holka, bral jsem to jako jeden z mnoha vztahů, které fanoušci ke zpěvákům mají. Každopádně nejsem typ člověka, který potřebuje být obdivovaný. O to mi nešlo a nikdy jsem nedělal hudbu účelově, aby to tak bylo.