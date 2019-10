Zpěvák R.E.M. zremixoval píseň o Kurtu Cobainovi. Byli dobří kamarádi

Stipe se s Cobainem znal velmi dobře, byl také kmotrem jeho dcery Frances Bean. Měl rád Nirvanu a Cobain zase obdivoval jeho hudbu. Proto ho Cobainova sebevražda silně zasáhla. Za jeden večer tehdy napsal skladbu, kterou se chtěl s osobní tragédií vyrovnat.

„Byla to zničující, katastrofální doba. Pro nás, pro všechny,” řekl Stipe. „Ale ta písnička a způsob, jak byla nahrána, přesně odpovídá tomu momentu a tomu, jaké to bylo, když máte někoho tak blízkého a obdivujete ho tolik jako Kurta, a on si vezme život.“

V původní verzi byla slyšet hlavně burácející kytara, teď je dominantní Stipův zpěv. Jsou tak lépe slyšet nuance v jeho emotivním projevu. Kopíruje to i vývoj, který písnička prožila na koncertech. Během let ji hráli stále jemněji. Videoklip k remixu, který vyjde na reedici desky Monster v listopadu, vytvořil Nir Ben Jacob.

Michael Stipe Foto: Profimedia.cz

Kurt Cobain Foto: Profimedia.cz

Cobain a Stipe se spřátelili na začátku devadesátých let, kdy oba vyletěli ze studentských klubů rovnou na stadióny, do televize a na titulní strany časopisů. R.E.M. ovšem zvládali slávu mnohem lépe, netrpěli tolik depresemi a vydrželi hrát ještě desítky let po Cobainově smrti, i když v současnosti už kapela neexistuje.

Cobain krátce před smrtí zopakoval v časopise Rolling Stone, jak moc obdivoval R.E.M: „Myslím, že ještě vydáme nejméně jednu desku a mám dost dobrý nápad, jak bude znít. Étericky, akusticky, jako Automatic For The People (slavné album R.E.M., pozn.aut.)... kdybych tak uměl napsat pár písní tak dobře, jako je napsali oni. Já nechápu, jak to ta kapela dělá.“

Stipe věděl, v jakých depresích se jeho kamarád topí, a napadlo ho, že když má rád R.E.M., pomůže mu společným hudebním projektem.

„Napsal jsem mu dopis, poslal jsem mu letenku, poslal jsem mu i auto, aby ho vyzvedlo u něj doma a odvezlo na letiště. Udělali jsme všechno, co jsme mohli, abychom ho dostali z toho psychického stavu, ve kterém byl,“ vzpomínal zpěvák.