Zpěvák Petr Bende: Online koncerty mě začaly bavit

Jak dlouho jste si na online prostředí zvykal?

Na začátku to bylo zvláštní. Loni v březnu, když to začalo, jsem si nepřipouštěl, že by jediným pojítkem s fanoušky mohl být tak dlouhou dobu pouze internet. Nicméně jsem vymyslel online pořad Živě z obýváku, v němž jsem hrál staré i nové písně a vyprávěl o své hudební historii. Myslel jsem si, že to v létě skončí.

O prázdninách se to sice zlepšilo a nějaké klasické koncerty byly, byť pro omezený počet diváků. Teď jsou ale za námi Vánoce a my muzikanti můžeme s fanoušky a diváky komunikovat pořád jen v online prostoru.

Už jsem si na to zvykl. Mnohé mě to naučilo, protože je to jiný styl vystupování i komunikace. Jsem člověk, který v minulosti nebyl na sociálních sítích tak aktivní. Teď jsem naopak velmi aktivní. Naučila mě to doba, kterou všichni prožíváme, a musím říct, že mě to už dnes baví.

Kolik času jste na sociálních sítích od loňského března strávil?

Kamarádka a archivářka Marta Mastná, která je mou fotografkou a blízkou spolupracovnicí, si vede statistiky. Když mi ta čísla předložila, až jsem se vyděsil. Mám za sebou třicet živých vysílání, což je v součtu 46 hodin, 23 minut a 11 sekund. Dohromady 2783 minut.

Při online koncertech jsem odehrát 208 písní, z toho čtyřiaosmdesát různých. Šest jsem jich představil v premiéře. Ostatně, loňský rok byl pro mě autorsky velmi plodný, napsal jsem čtrnáct skladeb, z nichž některé ještě nejsou dokončené, ale mají už jasný tvar.

Při čtyřech živých přenosech jsem nebyl sám s nástrojem, ale doprovázela mě má kapela nebo cimbálovka. Pustil jsem také lidem čtyři záznamy svých starých koncertů, které mám v archivu. Nejstarší byl z roku 2011, ale mám ještě nachystaný jeden z roku 1999.

Jaký byl divácký ohlas?

Byl a je obrovský. Vytvořila se dokonce komunita lidí, kteří se na každý přenos těší. Díky tomu u mě vzniká atmosféra podobná té, kdy za normálních okolností čekám na začátek koncertu. Připravuji se na něj, chystám si nástroj, rozezpívávám se. Stejně jako na běžné koncerty i na ty v online prostředí se připravuju už od rána.

Navíc si lidé v předvečer i v den koncertu píšou o písničky, které by chtěli slyšet. Já sám se jim snažím v programu nachystat nějaká překvapení a jejich přání vyplnit. Je hezké, že se neustále zvyšuje počet diváků mých online koncertů.

Během pandemie jste složil několik nových písniček. Jsou poznamenané dobou, ve které vznikaly?

Jsou jí poznamenané, ale zvláštním způsobem. Jsem člověk, který má rád temnější písně, a to i co se týče témat v textech. Ty, které jsem psal v čase pandemie, jsou ale většinou pozitivní. Nacházím tedy ve svých písních naději a optimismus. Vracím se tak pomyslně k albu PB, které loni oslavilo patnáct let od svého vydání. Písně na něm byly víceméně optimistické. Na mých dalších albech se nálady a témata skladeb více střídaly.

Na konci loňského roku jste napsal skladbu Do nových roků, kterou jste poté vydal i s lyric videem. Jak vznikla?

Dlouho jsem přemýšlel, jak fanouškům a lidem kolem mě do roku 2021 popřát a povzbudit je. Nápad nakonec přišel zcela neočekávaně, když jsem si tři dny po Štědrém dnu začal zapisovat hudbu, která mi takříkajíc hrála v hlavě. Další den jsem dopsal text a skladbu, která vznikla, jsem zahrál svým dvěma synům. Řekli mi, že se jim moc líbí, a já se rozhodl ji nahrát.

Udělal jsem to ve svém domácím studiu, které jsem si v době covidové pandemie dovybavil, abych byl v tomto ohledu soběstačný. Následující den jsem zavolal Pavlu Kolaříkovi, aby mi ji ve svém studiu smíchal. Na Silvestra jsem pak ještě ukecal Petra Kubalu, aby vymyslel nějaké lyric video, a s ním jsem ji potom zveřejnil.

Natočíte k písni regulérní videoklip?

Pracujeme na něm, ta písnička si ho zaslouží. Mám už v mailu návrhy scénářů.

Nakdy máte naplánovaný první živý koncert mimo online prostředí?

První měl proběhnout následující sobotu. Měl být novoroční v kostele v obci Nezdenice, kam se už asi pět let na začátku roku vracím. V neděli jsme pak měli hrát v duu s Bohoušem Josefem. Obě vystoupení se ale z pochopitelných důvodů neuskuteční.