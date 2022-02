Zpěvák Pearl Jam vydává sólovku

Smith s Glenem Hansardem doprovodí Eddieho Veddera na nadcházejícím americkém turné. Album oobsahuje třináct písní včetně singlů Long Way nebo The Haves a Brother the Cloud.

Pearl Jam se stali symbolem žánru grunge. Vznikli v Seattlu roku 1990 kolem Eddieho Veddera a slávu jim přineslo debutové album Ten s hity Even Flow či Jeremy. Výrazná byla i alba Vs. (1993), Vitalogy (1994), No Code (1996) nebo Yield (1998). V roce 2017 vstoupili do Rokenrolové síně slávy.