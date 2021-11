Zpěvák Jaro Dolník představuje písničku Chybíš. Napsali ji pro něj No Name

„Chodil jsem na koncerty No Name, stál pod pódiem, zpíval s nimi a snil o tom, jaké by to bylo stát na pódiu,“ vysvětluje Dolník.

Igor Timko, zpěvák skupiny No Name, doplňuje: „To musím potvrdit! Jaro byl skutečně nepřehlédnutelný. A to nejen výškou, ale i hlasovým projevem. Jaro je pro nás ztělesněním toho, proč tolik milujeme koncerty pro naše západní sousedy. Je upřímný, rovný a má zápal pro věc. I když jeho první písničku z připravovaného alba jsme mu napsali my, jsem si naprosto jistý, že ty další, které píše on, budou skvělé. Je neodbytný a neustále nás bombarduje vlastními nápady. Je mu jasné, stejně jako nám, že pro každého interpreta je zásadním zlomem pro úspěšnou kariéru vlastní tvorba.“

Jaro Dolník je rodák z Kroměříže. Do Brna odešel za studiem VUT a už tam zůstal. Kromě zpěvu hraje i na elektrickou kytaru a bicí. Soutěže SuperStar se zúčastnil v letech 2006, 2010 a 2019, kdy se dostal do finálové šestadvacítky.

V sedmnácti letech spoluzaložil skupinu Zabillow, působil jako zpěvák Avion Swing Bandu, od roku 2011 vystupuje s coverbandem Kolorez. Úspěšně prošel konkurzem, stal se členem Street choru a získal roli Preachera ve Mši Leonarda Bernsteina, ve které vystupoval po boku Vojty Dyka, Ondry Rumla, Terezy Černochové a dalších.