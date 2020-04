Zpěvák a skladatel Robin Mood: K popu jsem se dostal oklikou

Jako producent a kytarista funguju profesionálně už více než deset let. Hrál jsem v kapelách Marka Ztraceného nebo Paulieho Garanda. V těch časech jsem si uvědomil, že bych to chtěl zkusit sám za sebe. Měl jsem na hudbu názor, o kterém jsem si myslel, že je dobrý, ale nedostal jsem prostor ho ve službách jiných vyzkoušet. A tak jsem se před třemi lety rozhodl, že to zkusím jako Robin Mood.

K Pauliemu Garandovi jsem se dostal přes dalšího libereckého hudebníka Kennyho Rougha. Pomohl mi najít zvuk pro mé skladby a naučil jsem se od něho spoustu věcí o zvuku, beatech a také moderní muziku skládat. Dnes už to není tak, že si člověk přinese do studia nástroje a nahraje písničku. Hojně se využívají technologie, například looper nebo samply.

Osobně si to vysvětluju tím, že je tam základní škola Jabloňová, kterou vedl skvělý pan ředitel. Chodili jsme do ní já, Kenny, ODD i operní pěvec Marek Pavlíček, kterého jsem nedávno potkal a on mi řekl, že píše hudbu pro jedno švýcarské divadlo. V té škole byla muzika povinná a myslím si, že ve spoustě dětí to k ní probudilo lásku.