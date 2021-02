Zpěvák a hudebník Vojtaano: Vulgarismy mi dávají pocit svobody

Proč jste pro album zvolil tak jednoznačný název?

Popravdě řečeno, neviděl jsem jinou možnost. Skladby jsem napsal loni, v roce, který byl v různých ohledech zvláštní a významný. 2020 byl původně pracovní název, myslel jsem si, že k tomu ještě něco vymyslím.

Jak ale šel čas, nabýval jsem čím dál víc přesvědčení, že je to sice název, který by mohl použít i někdo jiný, avšak z mého pohledu je všeříkající a jasný. Jediný problém nastal ve chvíli, kdy se ukázalo, že desku nevydám v loňském roce, ale až na začátku letošního. Ale to je detail.

Loňský rok poznamenala pandemie koronaviru. Hovořil jste nicméně o různých ohledech, které měly vliv na vaši tvorbu. Jaké to ještě byly?

Došlo u mě ke změně životního stylu. V prazákladu to souvisí s pandemií, protože z mé pracovní náplně vypadlo kvůli vládním omezením herectví.

Už předtím jsem přemýšlel o tom, jak poměr hudby a herectví ve svém životě upravit, jelikož mě muzika po vydání prvního alba začala čím dál víc naplňovat. Tím, že jsem strávil rok práce na albu a na hudbě k filmu, se misky vah převážily ve prospěch muziky.

Vojtaano napsal hudbu k filmu Vyšehrad. Foto: Warner Music/O. Michálek

Znamená to, že teď už jste především muzikant?

Určitě. Jsem rozhodnut věnovat se hudbě přednostně. Jako herec si rád sem tam užiju nějakou hezkou roli, ale nebudu to brát jako svůj hlavní obor, tím je pro mě teď muzika.

K jakému filmu jste skládal hudbu?

K Vyšehradu. Ke stejnojmennému seriálu jsem složil znělku, k filmu dodělávám hudbu. Vzhledem k situaci, která u nás je, ale nemám informaci o tom, kdy by měl jít do kin.

Nepředpokládám, že byste měl předchozí výrazné zkušenosti s prací na filmové hudbě. Jaké pro vás bylo ji vytvářet?

Máte pravdu, byla to pro mě velká neznámá, hlavně pokud jde o scénickou hudbu. Menší zkušenosti s ní sice mám, protože jsem jako herec napsal muziku k divadelnímu přestavení, ale tohle byla velká výzva.

Mohl jsem se přitom i vrátit do minulosti. Spousta hudebních nápadů, které se mi honí hlavou, se totiž nehodila a nehodí do repertoáru Vojtaana. Teď na ně ale přišla řada. Stalo se mi například, že jsem sáhl po hudbě, kterou jsem složil před asi deseti lety, a ukázalo se, že je to pro Vyšehrad hezký motiv.

Bylo to natolik zajímavé, že byste se rád v budoucnu k filmové či scénické hudbě jako autor vrátil?

Zcela určitě. Práce na něčem takové spočívá z velké části v přípravě, což mi dává možnost trávit čas ve svém domácím studiu a zabývat se tím. Už mě přešla takzvaná pařící léta a je mi dobře v klidu. Studio je ideální prostředí pro práci na něčem tak náročném, jako je filmová hudba.

Říkáte, že vás přešla pařící léta. Na vašem albu 2020 to ale zase tak patrné není.

To jsou dozvuky.

I to používání vulgarismů? Víte, vždy jsem měl pocit, že jsou ve vaší tvorbě dost prvoplánové.

Ten názor neslyším poprvé. Je to pohled, který respektuju, a od začátku si uvědomuju, že se se svými písněmi nedostanu do rádií.

Na mou hudební kariéru nebyl zpočátku žádný tlak. Byla to zábava, kterou jsem si dělal vedle herectví. Tehdy jsem si řekl, že pro malou skupinku posluchačů, které jsem měl, budu psát písničky otevřené a od srdce. Neměl jsem pocit, že by mohly mít širší posluchačský zásah. A tak jsem to tak dělal.

Je také pravda, že mě jako teenagera nejvíc bavil poměrně sprostý animovaný seriál South Park, stejně tak Česká soda, ve které se protagonisté pohybovali na hraně, nebo písničky, které byly zčásti či zcela vulgární. Řekl jsem si, že se nebudu žinýrovat a budu si hudbu dělat pro radost tak, jak to cítím, s texty napsanými tak, jak je mám rád a jak sám mluvím.

S věkem se nicméně hrany obrušují. Pořád píšu písničky upřímně, jenomže v patnácti je člověk jinak upřímný než v osmatřiceti. Ve svém životě už používám méně vulgarismů než před lety a méně se jimi obklopuju. Z mé hudby mizí a dovedu si představit, že až budu starší, už do ní nebudou patřit.

Co pro vás použití vulgarismu v textu znamená?

Je to pro mě uvolnění a naplnění pocitu, že nejsem čímkoli svázaný. Dává mi to pocit svobody. V písničkách dnes ale mám poměr dvě sprostá slova na devadesát osm slušných. Podle mě to tedy tak vulgární není. Ale není to pro mě podstatné, protože mě to baví a nevadí mi, že je toho třeba na někoho moc.

Vojtaano v klipu Tančím o samotě Video: Warner Music

Je na albu písnička, která je pro vás osobně důležitá?

Je jich víc, především Den ve vaně a Neublíží. Většinou se snažím psát skladby veselé a pozitivní, nabíjející. Sám se ale občas potýkám s tím, že nemám dobrou náladu. Řekl jsem si, že když je mým programem dělat písničky upřímně, bylo by fér zmínit, že jsem občas takříkajíc dole. Dovolil jsem si to ve své kariéře poprvé právě ve Dni ve vaně.

Skladba Neublíží je upřímné vyznání mé manželce, která je se mnou vyfocená na obalu alba. Nikdy předtím jsem se totiž k našemu vztahu ještě nevyjádřil.

Kdy podle vás bude možné začít koncertovat?