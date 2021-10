Zpěvačka Vladivojna La Chia: Mít novou kapelu je jako pořídit si nového psa

Zpívat erotické texty a být u toho pár měsíců před porodem je samo o sobě docela bizarní. Já si ale myslím, že by se člověk neměl brát tak vážně. Tahle deska je niterná a erotická, to je pravda, ale takových písní mám ve své starší autorské diskografii několik. Ty explicitnější jsou ukryté na konci desek. Živě jsem je ale nikdy moc nehrála.

Složité to nebylo, protože právě kvůli tomu tahle konkrétní sestava vznikla. Na elektronické a akustické hraje bicí Honza Horváth, na klávesy Karolína Šustová a na basu Tereza Čepková. Věděla jsem, že tahle deska není pro mé akustické 4trio, už kvůli jinému nástrojovému obsazení. Snažím se zachovat co nejvěrnější tvář alba, přitom mi nevadí, když se některé písničky trošku posunou.

To víte, že jo. Mít novou kapelu je jako pořídit si nového psa, a to je vždycky velká zodpovědnost, ale taky zábava a dobrodružství. Nejdříve se vrhneme na výběr ze staršího repertoáru podobně zaměřených skladeb a pokusíme se jim dát čerstvý feeling. Z každé sólové desky, kterých mám od roku 2009 pět, to budou tak dva tři kousky. Vybírala jsem písničky, které se nesou v podobně dráždivé náladě s výraznými klávesovými plochami a groovem a zároveň mě emočně a obsahově stále baví.

Odvykla jsem si, ale poměrně rychle se zas vrátila zpátky do formy. Mě koncertování baví, ale nemám už takovou potřebu jezdit pořád, jako tomu bylo předtím. Možná to je tím těhotenstvím. Jsem teď taková krotká.

Kvůli covidu se ale muselo zrušit několik pečlivě naplánovaných akcí a nakopnout to zpátky je skutečně velmi složité. Já doufám, že se alespoň odvysílá záznam ze Studia Hrdinů a diváci tak budou moci vidět, jak zajímavý projekt to vlastně je.

Udržuji ale kontinuitu v duu s Terkou Kovalovou nebo Petrem Uvirou. S Terezií hraji dlouhodobě. Jsme taková stabilní dvojice, v poslední době jsme měly hodně společných koncertů, a to bude pokračovat i příští rok. Pro mne to je vlastně moc dobře, protože se nenudím. S Terkou a Petrem hraju úplně jiný repertoár než s Tepe a září. Potřebuji to mít pestré. Objíždět roky se stejným repertoárem není nic pro mne, z toho bych zešílela. Nejsem robot, spíš taková veselá opička, co ráda zlobí v džungli.