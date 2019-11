Zpěvačka Marcia Ballová: Písnička Shine Bright vede k agresivnímu dobru

Byla jsem velmi šťastná, je to pocta. Z toho titulu neplyne žádná práce nebo něco podobného, ale měla jsem radost z toho, že mě ocenili za všechny ty roky, co Texas jako jeho hudební ambasador reprezentuji.

Rozhodně to hrálo důležitou roli. Bydleli jsme s manželem v Baton Rouge, hlavním městě Louisiany. Nechtěli jsme tam ale zůstat, mířili jsme na jih do San Franciska. Přáli jsme si žít v Kalifornii. V Austinu jsme zastavili, abychom navštívili přátele. Měli velký dům a nabídli, že můžeme zůstat, jak dlouho chceme. To bylo fajn, protože se nám rozbilo auto a čekali jsme na jeho opravu.