Zpěvačka Karin Ann zpívá v písni 3AM o tom, jak mohou být někteří toxičtí

Karin Ann definuje své hudební cítění jako součást aktuálního světového proudu alternative trap. Její rok narození 2002 ji zároveň zařazuje do takzvané Generace Z, vyrůstající pod silným vlivem moderních technologií. A právě producent Matt Schwartz, který za zvukem 3AM stojí, má s tímto stylem bohaté mezinárodní zkušenosti.

Ve skladbě zpívá o tom, jak mohou být někteří lidé toxičtí. „Měla jsem období, kdy kolem mě nebyli s výjimkou rodiny jen ti nejlepší lidé. Po nějakém čase mě přestalo zajímat, co si kdo o mně myslí. Každý si zaslouží být akceptovaný a milovaný bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci nebo náboženství. A o tom ta píseň je,“ prozrazuje Karin Ann.

A jak Karin Ann sama vnímá svou generaci? „Jsme si všichni podobní. Mám pocit, že se začínáme starat víc o to, co se ve světě děje globálně. Jsme z toho i naštvaní a frustrovaní. Přesto si myslím, že bychom mohli spoustu věcí změnit. Ať se to týká politiky, rovnosti pohlaví či rasy, práv zvířat nebo ekologie,“ uzavírá zpěvačka.