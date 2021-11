Zpěvačka Giudi představuje singlem Jezinky svůj pohled na českou mytologii

„Jsme ztraceni v informacích, dezinformacích, nejistotách a návodech na to, jak žít a co si myslet. Každého člověka ovládají všelijaké strachy, je to zakořeněné hluboko v naši přirozenosti a instinktu přežití. Ale každý z nás své strachy může pojmenovat a může se s nimi naučit pracovat tak, aby neovládaly ony nás,“ vysvětluje Giudi.

K singlu natočila se svým týmem i videoklip. „Jako jedna z Jezinek v něm lákám diváky do lesa magie, aby si se mnou šli zahrát hru. Ta spočívá v tom proniknout hluboko do svého nitra. Do své pravdy a imaginace, kde můžeme prožít a následně zpracovat různé emoce a traumata. Moje interpretace Jezinek má tak pomoci se od našich úzkostí osvobodit. Je to takový sebe léčebný proces,“ říká.