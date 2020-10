Zpěvačka Dominika Hašková: Původně jsme chtěli do Londýna

Proč jste se přestěhovali do Čech?

Kromě mě jsou v kapele ještě dva Norové a Ital. Zatím tu s námi není Angličanka Jemma, která má nějaké zdravotní problémy. Snad už se brzy ale také přestěhuje. Všichni jsme ukončili školu v Leedsu, a tak když jsme přemýšleli, co dál, dávalo nám největší smysl přestěhovat se do Londýna. Potom ale přišla koronavirová pandemie a její první vlna byla v Anglii dost drsná.

Bydlela jsem v bytě se svými dvěma spoluhráči, Nory Casperem a Benem, a denně jsme řešili, co budeme dělat. Všechny koncerty nám přesunuli na příští rok a my se báli, že když se každý z nás přestěhuje do své země, kapela se rozpadne. V tu dobu byla situace v České republice docela dobrá. První vlna nebyla tak silná, a tak jsme došli k závěru, že bychom se mohli všichni přestěhovat do Prahy. Máme tu už nějaké fanoušky, takže to bylo o to jednodušší. Slovo dalo slovo a přijeli jsme.

Natrvalo?

Nevíme, co bude dál. Nemáme plán. Teď jsme v Praze, skládáme a chceme toho co nejvíc nahrát. Jsme tu kvůli jednomu projektu, kvůli kapele DOMI. Klukům se navíc Praha líbí a nemají problém s tím, že žijí v zahraničí.

Žijete pořád v jednom bytě?

Už ne. Já bydlím s mámou a kluci spolu. V jejich bytě se scházíme a nahráváme si demonahrávky do počítače. Až budeme mít pocit, že můžeme jít nahrávat do profesionálního studia, tak to uděláme. Nevím, jestli vznikne celé album, ale v roce 2021 na jaře bychom chtěli vydat aspoň minialbum.

Dominika Hašková teď se svou kapelou skládá nové písně. Foto: Natalie Kubenk

O čem je vaše nová skladba Someone New?

Je to náš čtvrtý singl s videoklipem. Začala jsem ho skládat před tři čtvrtě rokem. Seznámila jsem se tehdy s jedním klukem a stali se z nás kamarádi. Bavili jsme se o vztazích a on mi řekl, že se k holkám chová špatně. Nerespektoval je a bylo mu jedno, co si o něm myslí.

Měl přítelkyni, podváděl ji a psychicky využíval. Inspirovalo mě to, ale nechtěla jsem napsat písničku o tom, že je hajzl. Jeho dívku jsem neznala, ale zkusila jsem text napsat jejím pohledem. Myslím si, že se v tom vztahu dusila, ale toho kluka milovala, a proto s ním zůstávala. Podle mě se to podobně děje spoustě lidí.

V té písni klukovi říká, že by byla nejraději, kdyby se zamiloval do někoho jiného a odešel od ní, aby to nemusela udělat ona. Není toho schopná, protože ho miluje. Odejít od někoho, koho milujete, není jednoduché. Také jsem si tím prošla, i když to nebylo tak vyhrocené.

Klip jsme natočili s režisérem Ruyem Okamurou. Jsme přátelé už od mých čtrnácti let a natáčel už náš první klip.

Ta písnička je trochu jiná než předešlé. Je více popová.

Naše hudba se neustále vyvíjí, což se mi líbí. Někteří lidé nám říkají, abychom se drželi jednoho zvuku. My ale chceme dělat hudbu, kterou právě cítíme, ovlivněnou tím, co právě posloucháme.

Je to váš program?