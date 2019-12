Zpěvačka Berenika Kohoutová: Myslím to smrtelně vážně

Kdybyste byla jedinou porotkyní v anketě Holka roku, koho byste jí vyhlásila?

Do takové situace se dokážu vžít, protože klip, který jsme k titulní skladbě alba natočili, vlastně takový byl. Dívky mi v něm předváděly různé činnosti, přičemž pointou té písně je, že každá může být holkou roku a že záleží jen na tom, jak si to kdo vyloží.

Pro mě osobně bude holka roku ta, kterou v únoru porodím. Má dcera. Tu anketu u mě vyhraje na celé čáře. Ještě na začátku letošního roku jsem si ale myslela, že holka roku jsem já.

Celé vaše album je velmi dívčí. Vznikalo s tím cílem?

Neřekla bych, že to byl záměr. Texty jsem ale psala já, a tak to nakonec vyplynulo. Všechna témata, která v nich jsou, jsem si na vlastní kůži prožila. Navíc si myslím, že vztahy jsou věčné téma pro každého, ať už s partnery, rodinou nebo přáteli. Deska navíc vznikla v období, které pro mě co do vztahů nebylo nejlepší.

Berenika Kohoutová je v požehnaném stavu. Foto: Lucie Levá

Takže kdybyste na textech pracovala nyní, byly by jiné?

Určitě. Žiju teď v zenové době, takže by byly asi strašně nudné. Mám skvělý vztah a s partnerem čekáme dítě, to je člověk šťastný.

Jak nahlížíte na rovnoprávnost mezi muži a ženami, o které se v posledních dvou letech velmi hovoří a píše?

Je dobře, že se o ní mluví. Je pravda, že je to někdy dohnané do extrému, ale myslím si, že má-li se něco změnit, musí to tak být. Ke změnám často dojde až tehdy, když se pořádně bouchne do stolu. Vadí mi autority, které celé to téma shazují a vysmívají se mu.

Máte vy sama nějaké neblahé zkušenosti?

Pohybuju se v hereckém prostředí a musím říct, že zrovna v něm je otázka rovnoprávnosti prakticky neřešitelná. Vím, že si teď s ohledem na předešlou odpověď trochu protiřečím, ale v divadle neustále někdo s někým koketuje a vztahy mezi lidmi jsou hodně kontaktní. Herci ve svých rolích vztahy hrají, měsíce před premiérou zkoušejí, takže se to dostává i do jejich civilních životů.

Mám-li to tedy shrnout, třeba s hnutím #MeToo souzním, ale kdybych to měla brát podle sebe, jsem velmi tolerantní. Nemám totiž pocit, že by v prostředí, ve kterém se pohybuju, docházelo k nějaké nerovnoprávnosti. Nikdy jsem například neměla dojem, že bych měla udělat něco nestandardního kvůli tomu, abych získala zajímavou roli. Anebo jsem to jen nepochopila, a tím pádem neudělala.

Berenika Kohoutová vydala popové album. Foto: Lucie Levá

Ve vašich textech je velký nadhled.

Jsem ráda, že to říkáte. Přitom to nebyl při jejich psaní kalkul, prostě to tak v životě mám. A pokud něco nemám ráda, je to patos. To je věc, kterou nedovedu přijmout v žádné formě. Někdy si dokonce říkám, že jsem cynik.

V roce 2013 jste natočila album Berenika Meet Jazz, v němž jste se jako zpěvačka pohybovala v jazzovém prostředí. Nová deska je ale popová. Proč ta změna?

Protože mě pop baví, a bavil mě vždycky. Mám ráda melodické, rytmické a jednoduché písně. Taková je má posluchačská podstata. Ráda si poslechnu jazz nebo klasiku, ale nejlépe se cítím, když poslouchám popovou písničku. Proto jsem ráda, že jsme s Jirkou Burianem vytvořili skladby, které jsou jasné a snadno zapamatovatelné.

Je v nich slyšet vliv jasné melodiky osmdesátých let...

Byla to v hudbě skvělá doba, mám ji ráda. Připouštím ale, že muziku na mou desku psal převážně Jirka Burian. Já jeho nápady jen schvalovala nebo připomínkovala. Evidentně ho osmdesátky také baví, anebo ho baví ve spojitosti se mnou.

Jste i herečka. Myslíte to s hudbou vážně, anebo jste si k ní jenom odskočila?

Myslím to smrtelně vážně. Odjakživa jsem věděla, že jednou nějakou popovou desku natočím. Dokonce bych si přála, abych na scéně nebyla s nikým srovnávána, a byla sama za sebe.

Absolvujete jako zpěvačka i hlasová cvičení?

Studovala jsem klasický zpěv, takže jsem byla vyškolena docela dost. Umím hlasovou techniku, vím, jak se dodržuje hlasová hygiena, ale před vystoupením se nerozezpívávám. Vím, že to není dobře, dokonce jsem se o tom už na vlastní kůži přesvědčila. Když jsem měla někde zpívat jednu dvě písně, nebyl to problém. Když ale došlo na celé koncerty, po jejich skončení mi bylo jasné, že bych rozezpívávání neměla zanedbávat.

Cítila jsem, jak je můj hlas unavený. Jakmile tedy začnu na jaře koncertovat, budu si muset najít někoho, kdo mi s hlasem trochu pomůže a kdo se mnou bude dělat hlasová cvičení.

V únoru přivedete na svět dceru. Opravdu už chcete na jaře koncertovat?