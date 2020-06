Zlovolné historky z předměstí. Tady Vary ukáží skrývanou tvář Říma i dětství

„Děti ve Zlovolných historkách z předměstí jsme my, když jsme byli malí. Ale nejde o životopisný film. Nikdo z nás neměl úžasné dětství, protože v tom věku člověk ještě nezná pravidla hry. Příběh jsme napsali v devatenácti letech a rozhodli jsme se ho natočit nyní, když dozráváme, jinak už by mohlo být pozdě,“ řekl Fabio D'Innocenzo webu Cinecittá News.

Jeho dvojče Damiano upřesňuje: „Když jste děti, máte nesmírně ostré a bystré vnímání. Vidíte hrozné věci a říkáte si, že až budete velcí, všechno bude jiné. Ale tak to nefunguje. Teď byl ten správný čas natočit Zlovolné historky z předměstí, protože jsme v perfektním bodě mezi dětstvím a dospělostí.“

Akce proběhne od 3. do 11 července a uvede celkem 16 titulů. Představení budou koncipována ve festivalovém duchu, budou doplněna odbornými úvody přenášenými on-line do sálu, do vybraných míst se chystají rovněž osobní delegace, uvedli organizátoři.