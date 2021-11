Zločiny i velká politika Petera Maye

Peter May je u nás populární autor. Foto: Dorian Hanuš, Právo

Skotský spisovatel Peter May si už stačil vybudovat věhlas a popularitu u českých čtenářů i posluchačů audioknih. Jeho kriminální příběhy jsou hojně převáděny do zvukové podoby, ať už se jedná o ukončenou francouzskou sérii s forenzním specialistou Enzem Macleodem, o sérii čínskou, či o příběhy umístěné do působivých končin britských ostrovů Vnějších Hebrid.