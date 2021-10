Zlíňané se vrátili do časů filmových žní

„Je to poprvé po mnoha letech. Nepamatuji si z dřívějška, že by se tak ateliéry otevřely veřejnosti. Jsem ráda, že se všichni vlastníci objektů v areálu ateliérů byli schopní dohodnout a uspořádali tyto dny otevřených dveří,“ řekla Právu umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu a spoluorganizátorka dnů otevřených dveří Markéta Pášmová.

„Je to krásná příležitost k návštěvě ateliérů. Po velmi dlouhé době jsme měli možnost si projít většinu budov. Lidé chtějí vidět a blíže poznat, co neodmyslitelně patří ke Zlínu. Je to odkaz minulosti, ale i příležitost k budoucnosti. Aby tento filmový odkaz zůstal stále živý a filmový průmysl zde nezanikl,“ uvedl jeden z návštěvníků Marcel Sladkowski, který vzal na dny otevřených dveří své dvě dcerky. „Strávili jsme tu asi tři hodiny. Holky byly nadšené,“ dodal Sladkowski.

Zájem veřejnosti podle organizátorů značně předčil jejich očekávání. Na otázku, zda by se proto neměla z těchto dnů otevřených dveří stát pravidelná akce, Markéta Pášmová odpověděla: „Lidé se na to moc ptají. Myslím si, že by to nebyl úplně špatný nápad. Vznik nové každoroční tradice zde na kopci.“