Život bez cenzury: Sexuolog Radim Uzel sepsal své vzpomínky

Knížek, nad kterými se budete usmívat a místy i chechtat, není na trhu nikdy dost, zvlášť v pochmurné koronavirové době. To, co ale z Uzlových životních peripetií zaznívá stejně silně jako humor a místy i nadsázka, je všudypřítomná absurdita. U lidí, kteří podobně jako on zažili čtyři změny režimů a deset prezidentů, tomu asi nemohlo být jinak.