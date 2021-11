Zimní Masters of Rock ve Zlíně ozdobí finské kapely Sonata Arctica a Korpiklaani

Kostru přehlídky podle něj tvoří kapely, které kvůli pandemii koronaviru a navazujícím restrikcím zrušily svá evropská turné. Přísnost přijatých opatření se v jednotlivých státech různí. „Kapely ale jezdí na samostatné výjezdy ke koncertům do zemí, které to umožňují. Všechny kapely, které míří do Zlína, ať už jsou ze Skandinávie, z Německa, z Rakouska a dalších zemí, tak přijedou do Zlína a den nato zase Zlín opustí,“ řekl Daron.