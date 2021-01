Zesnulý David Stypka šel od depresí k naději

Když Najzar skončil, skládal písničky na YouTube. Šlo o skladby napsané a nahrané ihned po probuzení. Byla to pro především terapie, potřeboval tvořit bez omezení a s emocemi, které v sobě v těch chvílích měl. Jakmile píseň složil, nahrál ji a vložil na internet. Díky tomu měl hned zpětnou vazbu.

„Potom za mnou přišli muzikanti od nás z Frýdku-Místku s tím, že by nebylo špatné dát dohromady kapelu. A tak v roce 2011 vznikl Bandjeez,“ vysvětlil vznik projektu, s nímž byl až do svých posledních uměleckých dnů.

Se skupinou vydal v roce 2014 první desku Čaruj. O rok později vyšlo minialbum Neboj se a v roce 2016 další minialbum Jericho, díky kterému se dostal do širšího povědomí. O rok později se na trhu objevila výborně přijatá deska Neboj. V písních na ní bylo nicméně jasné, že jeho myšlenky jsou především temné.

„Ze své podstaty jsem neurotik se sklony ke smutkům a depresím. Myslím si, že je to v mých písničkách patrné. Hudba mi vždycky pomáhala trable a traumata řešit. Když jsem nevěděl, jak jinak se s nimi vypořádat, napsal jsem o tom písničku a hned mi bylo lépe,“ řekl Stypka Novinkám.

„Dlouho jsem v sobě měl přebujelou autocenzuru. Vyhazoval jsem i hotové skladby, protože jsem byl přesvědčen o tom, že to není ono. Postupně mi však došlo, že se písničky stanou písničkami tím, že je dodělám a někdo je uslyší. Nastavil jsem si to jako koncept a začal je dodělávat do konce,” přiblížil.