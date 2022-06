Zemřela Julee Cruisová, zpěvačka ze seriálu Twin Peaks

Následoval seriál Twin Peaks a skladba Falling, která se stala senzací a získala i Grammy. Julee natočila do seriálu ještě další písně Into the Night a The Nightingale. V seriálu se i osobně objevila jako zpěvačka v baru.

Sólově vydala alba Floating into the Night (1989), The Voice of Love (1993), The Art of Being a Girl (2002) a My Secret Life (2011). Druhý singl z desky Floating into the Night, Rockin' Back Inside My Heart, v seriálu také zazněl.