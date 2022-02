Zemřela herečka Petra Březina Vašková. Bylo jí 34 let

Na mladou umělkyni zavzpomínali i kolegové, jak informoval server Super.cz. „Byla to věčně usměvavá, pozitivní holka, která tady měla být. Strašně špatně se mi o tom mluví, je to hrozně blízko. Nikdo neví dne ani hodiny, kdy to přijde. Pamatuju si, že se nedávno vdala, měla celý život před sebou,“ řekla Super.cz Elis Ochmanová.