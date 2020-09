Zemřel zpěvák Roy Head, kterého si oblíbil i Tarantino

Obal desky An introduction to Roy Head Foto: Fuel 2000

Obal desky An introduction to Roy Head Foto: Fuel 2000

Americký zpěvák z šedesátých let Roy Head zemřel v pondělí v Texasu. Bylo mu 79. V roce 1965 se proslavil hitem Treat Her Right.