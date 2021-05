Zemřel B. J. Thomas

Rodák z Oklahomy se na hudební scéně poprvé výrazněji prosadil v roce 1966 s gospelovou úpravou skladby písničkáře Hanka Williamse I’m So Lonesome I Could Cry, načež během své kariéry prodal miliony desek a nazpíval hity v různých žánrech. Mezi jeho nejznámější songy patří I just can’t help believing a Hooked on a feeling.