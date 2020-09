Zemřel zpěvák a saxofonista Kool & the Gang Ronald Bell

Bell byl jednoznačný jazzman, s bratrem hrával od školy v kapelách Jazziacs, Kool & the Flames, The Jazz Birds a nakonec Kool & the Gang. V šedesátých letech hrál i na ulici, v metru či v parku a sotva se uživil.

S kapelou vydali debut Kool and the Gang v roce 1969 a postupně se z jazzové partičky stala celosvětově slavná funková kapela, která platí za jeden ze symbolů celých sedmdesátých let. Tehdy je začaly víc zajímat i syntezátory a funky pod vlivem superhvězd jako James Brown a Herbie Hancock.

Kool and the Gang Foto: Profimedia.cz

V roce 1973 vydali moderně znějící soul-funkové album Wild and Peaceful a díky hitům Funky Stuff, Hollywood Swinging a Jungle Boogie začali být slavní. Poslední ze jmenovaných písní zažila paradoxně největší slávu v devadesátých letech, protože Quentin Tarantino ji dal do filmu Pulp Fiction vedle dalších legendárních skladeb (Let's Stay Together, Son of a Preacher Man). Nová generace posluchačů, která skupinu ani neznala, se do retro funku okamžitě zamilovala.