Zemřel Steve Priest z kapely The Sweet

Ve věku 72 let zemřel zakládající člen britské rockové kapely The Sweet, baskytarista Steve Priest. Oznámil to někdejší frontman kapely Andy Scott, který zůstává posledním žijícím členem původní sestavy, která patřila v 70. letech mezi nejpopulárnější britské hudební skupiny.