Zemřel slavný český jazzový kontrabasista George Mraz

Hudebník se narodil v Písku 9. září 1944 jako Jiří Mráz a v minulosti doprovázel nejvýznamnější jazzové muzikanty, mimo jiné Clarka Terryho, Herbieho Hancocka a Joa Williamse. V roce 1969 ho angažoval Dizzy Gillespie do svého kvintetu v New Yorku, potom to bylo Trio Oscara Petersona a Ella Fitzgeraldová. Působil také v seskupeních Charlieho Minguse, Tommyho Flanagana, Stana Getze a dalších vynikajících jazzmanů.