Zemřel americký skladatel Johnny Mandel, jehož nejznámější skladbou je píseň Suicide Is Painless, titulní melodie seriálu i filmu MASH. Deníku The New York Times oznámila jeho dcera Melissa. Mandel spolupracoval i s jazzovými velikány jako byli Count Basie, Frank Sinatra, Tony Bennett nebo Chet Baker.