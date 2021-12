Zemřel legendární jamajský baskytarista Robbie Shakespeare

Robbie Shakespeare se narodil v roce 1953 v hlavním městě Jamajky Kingstonu. V polovině 70. let minulého století se spojil s bubeníkem Slyem Dunbarem, s nímž vytvořili duo Sly & Robbie a stali se jednou z nejproslulejších rytmických dvojic v historii reggae. Natočili stovky skladeb. Výčet jejich spolupracovníků jde rovněž do stovek. Většina jamajských interpretů využívala jejich služeb.

Hudebník, jenž získal i prestižní ocenění Grammy, přispěl k proměně reggae, když do něj přinášel inovativní prvky a zdůrazňoval význam basové linky. V druhé polovině sedmdesátých let přinesli do reggae tvrdší pojetí rytmiky, označované jako rockers, na počátku osmdesátých let pak styl rub a dub. Přispěl i ke vzniku dancehallu.