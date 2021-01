Zemřel kytarista The New York Dolls Sylvain Sylvain

Sylvain byl původem Egypťan, narozený roku 1951 v Káhiře. Jeho rodiče se odstěhovali do Francie a potom do New Yorku. Nejdříve tam vstoupil do kapely Actress (Arthur Kane, Johnny Thunders a Billy Murcia) a nakonec spoluzaložil the New York Dolls. Jméno si půjčili od obchodu, který opravoval hračky – New York Doll Hospital.