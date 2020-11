Zemřel Ken Hensley z Uriah Heep

Hensley stál u zrodu Uriah Heep, kteří byli slavní v sedmdesátých letech. V únoru 1970 se stal členem skupiny Spice, v níž hrál na kytaru Mick Box a zpíval David Byron. Ta se záhy přejmenovala na Uriah Heep a vydala debutové album ...Very ´Eavy ...Very ´Umble, kde hrály významnou roli Hensleyovy varhany.

Hensley byl autorem jejího největšího hitu Easy Livin' z alba Demons And Wizards, který se dostal do žebříčku v řadě evropských zemí i v USA. Složil i Stealin' z alba Sweet Freedom, titulní píseň z desky Look At Yourself i baladu Lady In Black z druhé LP desky Salisbury.