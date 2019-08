Zemřel fotograf Karel Kuklík

Kuklík začal fotografovat ve 14 letech. V roce 1959 vstoupil do fotoklubu ČKD Stalingrad (původně Český klub fotografů amatérů) v Nekázance, kde měl svou první výstavu. V 60. letech 20. století byl jedním z hlavních přestavitelů českého informelu, neboli abstraktního expresionismu, k němuž na přelomu 50. a 60. let inklinovala řada českých výtvarníků. Po roce 1968 se více přiklonil ke klasické fotografii, používal velkoformátové kamery. Celoživotně se do hledáčku Kuklíkova zájmu dostávaly kromě pražských ulic krajina na Šumavě a na Třeboňsku.