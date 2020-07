Zemřel filmař Alan Parker

K jeho nejznámějším snímkům patří thriller o útěku z tureckého vězení Půlnoční expres, komedie o vzniku hudební kapely The Commitments či drama o rasových nepokojích Hořící Mississippi s Genem Hackmanem v hlavní roli či muzikál Evita, kde dostala příležitost Madonna.

Zcela zvláštní roli v jeho filmografii hraje experimentální snímek Pink Floyd: The Wall inspirovaný albem The Wall britské rockové skupiny Pink Floyd. Je to jediný Parkerův film, kde jsou i animované sekvence.