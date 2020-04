Zemřel Dušan Vančura ze skupiny Spirituál kvintet

Pětadvacet let pracoval ve výzkumu počítačů. V letech 1955–1982 byl členem Vysokoškolského uměleckého souboru. Ve studiu hry na klavír pokračoval soukromě u profesora pražské konzervatoře Oldřicha Kredby.

„Když mi bylo šest, zapsali mě rodiče na hodiny klavíru. Bylo mi ale jasné, že budu muset vytrpět nepříjemnosti cvičení i dril, a vztah k hudbě jsem si ještě příliš hluboký nevypěstoval. Přišlo to později, když jsem hrál víc a víc, začal si kupovat desky a poslouchal rádio. V tom čase už jsem byl hudbou pohlcen,“ řekl Právu.

Na otázku, zda byl vždy ve Spirituál kvintetu šťastný, odpověděl: „Byly chvíle, kdy jsem byl velice šťastný, byly i chvíle, kdy jsem se sám sebe ptal, jestli jsem ještě pořád šťastný. Tak je to ale v každém uskupení, s postupem času se občas nahromadí problémy, které je třeba řešit. Vždycky to ale dopadlo tak, že má odpověď zní – ano, pořád to stojí za to.“