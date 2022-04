Zemřel americký zpěvák Bobby Rydell

Rydell patřil ke generaci idolů amerických náctiletých po Elvisu Presleym a před nástupem Beatles. Koncertovat začal v sedmi letech jako bubeník, v 17 zazářil v talentové pěvecké soutěži. V letech 1959 až 1964 se třicítka jeho chytlavých singlů dostala do Top 40. K nejznámějším patřily písně Wild One, Volare, Wildwood Days nebo The Cha-Cha-Cha.