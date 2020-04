Zemřel Adam Schlesinger, autor hudby k filmu To je náš hit s Hanksem

Schlesinger byl členem skupiny Fountains of Wayne a skládal také pro televizní seriály a filmy. Největší slávu mu paradoxně nepřinesla jeho skupina, ale práce na objednávku. Připravil totiž hit pro fiktivní kapelu, která měla znít jako z šedesátých let. Ten pak s úspěchem použili ve filmu That Thing You Do (To je náš hit) v roce 1996.

Adam Schlesinger Foto: Profimedia.cz

Skupina se jmenovala The Wonders. Šlo o komedii s Tomem Hanksem o tom, jak do Pensylvánie přišel rokenrol. V roce 1964 každý napodoboval Beatles a mladík Guy se připojil k místní kapele. Natočí skvělou píseň a kapela nemůže uvěřit svému štěstí - všude je vyprodáno, fanynek je čím dál víc. Jenže žádný strom neroste do nebe. Schlesinger byl za hlavní filmovou píseň nominován na Oscara. Získal také ceny Emmy a Grammy.