Ze zavřených galerií: Výstava na plotě pražského Kaštanu

„Jednotlivé autory, kteří prezentují své práce, nespojuje žádný shodný světonázor, zpracovávané téma, výtvarný či vizuální styl, není to jedna generace. Naopak, je to pestrá komunita tvůrců, kteří za posledních několik let či desetiletí s Unijazzem spolupracovali. Vědomě jsme použili slovo tvůrců, a ne výtvarníků, protože většina participujících autorů je renesančních. Jsou to hudebníci, literáti, organizátoři,“ uvedla kurátorka.