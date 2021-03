Ze zavřených galerií: Současná sklářská tvorba v jihlavské galerii

Přesto výstava, která bude instalovaná do 16. května, nabízí tvorbu více než třiceti sklářů a skláren.

Cílem výstavy je přiblížit rozmanitost sklářské výroby žijících autorů. Některá z děl vznikla teprve nedávno, jiným je i třicet let. Často jsou podle autorky výstavy Hany Zrno Vondrů dokladem technické inovace v práci se sklem. Instalované objekty zahrnují jak čiré, tak broušené duté sklo, osvětlovací tělesa nebo tavené plastiky.

Jaroslav Wasserbauer na výstavu zapůjčil plastiku Okno. Ateliér má ve Žďáru nad Sázavou. Jihlavská výstava je jednou z mála, kde bude nyní jeho práce k vidění. „Mám zrušené dvě výstavy v Nizozemsku a Belgii. Nechci si stěžovat, všichni to mají těžké, ale v oboru, v němž se prodává umění, je to teď hodně složité. Výstavy jsou zrušené, nepředpokládám, že se ještě letos obnoví, a to jsou ty příjmy, které nejsou a nebudou,“ řekl ČTK Wasserbauer.