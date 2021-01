Ze zavřených galerií: NO - GO v Kampusu Hybernská se nejspíš návštěvníků nedočká

Výstavu malířky Kateřiny Ondruškové a sochaře Ondřeje Filípka nazvanou NO - GO v Kampusu Hybernská v Praze ale nejspíš čeká nemilosrdný osud. Začala 11. ledna, v době, kdy už byly výstavní prostory v zemi zavřené. Skončí 4. února, přičemž je málo pravděpodobné, že do té doby budou lidé moci na výstavy chodit. A tak to vypadá, že NO - GO proběhne bez účasti diváků.