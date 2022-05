Zdeněk Vlček a Beego Shea zpívají pro hudební talenty píseň Múza

Ústředním motivem písně je podle slov autora talent, který má v sobě každý člověk, ale málokdo má to štěstí, že ho včas objeví a začne rozvíjet. „Všichni máme nějaký dar, který je často skrytý. My bychom písní, ale především talentovými projekty rádi motivovali a inspirovali k tomu, aby mladí lidé dokázali své talenty objevit, rozvíjet a převézt do praxe,“ uvedl při premiéře klipu Zdeněk Vlček.