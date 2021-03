Zdeněk Svěrák: Slavit nebudu, musím být svěží

„Asi si jenom připijeme s manželkou a 29. března už půjdu do práce, tak musím být svěží,“ řekl Svěrák ČTK.

Osmý film, na kterém spolupracoval se svým synem Janem, se bude jmenovat Betlémské světlo. „Scénář napsal náš syn Jan podle mých tří povídek. Bude to komorní komedie, ve které hraju spisovatele Karla Šejnohu. Vlastně sám sebe,“ uvedl.

Zatím poslední snímek Po strništi bos otce a syna Svěrákových měl premiéru v roce 2017.

Vydavatelství Supraphon připravilo speciální narozeninový dárek v podobě kompletu 3CD-MP3, který obsahuje bezmála čtyřiadvacet hodin nahrávek z průběhu několika desítek let.

„Jako mladý redaktor Československého rozhlasu jsem se pokusil napsat nedělní pohádku. Jmenovala se Tři auta a natočil ji v roce 1963 režisér Jan Fuchs. Mou první povídku přečetl na mikrofon František Filipovský. Jmenovala se Ruina musí být opředena. Obě události byly tehdy svátkem nejen pro mě, ale i pro mé rodiče, kteří se mnou u rádia poslouchali,“ zavzpomínal Zdeněk Svěrák na své začátky.

„Zvuková podoba literatury a divadla je kouzelná věc. Hodně posluchačů si ji dopřává před spaním, říkají, já s vámi usínám, a jiní hlavně za volantem. Jednou jsem spěchal z chalupy na divadelní zájezd a zkrátil jsem si cestu úzkou asfaltkou lesní správy. Najednou vidím, že cestu tarasí mohutný vůz s drapákem, který nakládá kmeny napadené kůrovcem. Zastavil jsem a povídám člověku, který to ovládal: ,Co s tím uděláme? Já strašně spěchám.‘ On se usmál a řekl: ,Když mi podepíšete všechna cédéčka s Cimrmanem, tak vám uhnu.‘ Měl je v kabině, a tak jsem je podepsal,“ dodal.

Komplet Zdeněk Svěrák – Skoro všechno je rozdělen do tří alb. První dvě shromažďují povídky, které během let publikoval v knižní podobě a pak je sám načetl. Tři z nich čtou Dana Kolářová a Libuše Šafránková.

Třetí cédéčko přináší tvorbu pro děti. Jsou na něm pohádky, písničky a operky, které často napsal ve spolupráci s Jaroslavem Uhlířem. V nich se představují desítky interpretů.

„Pro děti jsem se rozhodl psát s pocitem, že nejsem zralý na to, abych dospělým čtenářům měl co říci. První knížkou, vlastně útlým sešitem, se stal poučný příběh Proč malíři nestačí plnovous. Později mi při psaní pro děti pomohla skutečnost, že jsem se stal otcem a mé dvě děti vyžadovaly na noc takzvané vyprávění z hlavy. Věděl jsem, co je baví a při čem se nudí,“ uvedl Svěrák ke své tvorbě pro děti.

Dalším dárkem k jeho narozeninám je kniha s názvem Povídky a jedna báseň, která vychází v nakladatelství Cosmopolis. „Je to osm povídek a jedna několikastránková báseň ve volném verši, která nemá dokázat, že jsem básník, ale že jsem trochu jasnovidec. Protože v ní jsem v říjnu 1989 předpověděl listopad 1989, takže jsem jasnovidec s výhledem na jeden měsíc,“ podotkl.

Zdeněk Svěrák je nejvíce spjatý s Divadlem Járy Cimrmana, v němž se v šedesátých letech minulého století objevila fiktivní postava českého génia Járy Cimrmana. Loni ve Svatém Kříži, který je součástí Havlíčkova Brodu, slavnostně odhalili Cimrmanovu sochu s jeho citátem „Některé moje myšlenky by se měly tesat do kamene. Ale jenom některé“.