Zdeněk Svěrák: Jsem smutný, že nemůžu hrát divadlo

Byl to nápad kavárníka Ondřeje Kobzy a trochu mě mrzí, že jsem ho nedostal dříve já. Je ale pravda, že jsem cítil, že společnost je úzkostná a bylo by dobré zvednout jí náladu. Spojil se se mnou Kobzův kamarád Petr Hanousek, vše jsme pak společně připravili a uskutečnili. Nápad, že Jaroslav Uhlíř a já budeme každý u sebe doma a budeme spolu zpívat online, byl také od pánů Kobzy a Hanouska.

Ondřej Kobza přišel s tím, že by to měla být ona. Já ještě uvažoval o Dělání. Myslím si, že by se do nastalé situace také hodila, protože podle mě je dělání nejlepší lék na úzkosti. Nakonec jsme se ale dohodli na Není nutno. Uznal jsem, že pokud chceme, aby ji každý zpíval, je to pravá volba.