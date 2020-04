Zakladatelka designového knihkupectví Petra Caudr Hanzlíková: Změnili jsme způsob práce, ale fungujeme

Založila ho Petra Caudr Hanzlíková, která se od začátku snaží zákazníkům nabízet to nejlepší ze světa designu, architektury, módy, životního stylu, sebevzdělávání a gastronomie. Každou knihu, kterou knihkupectví nabízí, osobně zhodnotí a vybere. Prodejna na pražských Vinohradech je nyní zavřená, ale lidé si mají možnost zakoupit knihy online.

Jak se vypořádáváte se současnou situací?

Museli jsme jako většina obchodníků v České republice zavřít kamennou pobočku, která nám přinášela naprostou většinu tržeb. Dva týdny před vyhlášením nouzového stavu jsme plánovaně spustili prodej přes WhatsApp, takže teď jsme schopni nabídnout zboží našim zákazníkům alespoň touto cestou.

Co to pro vás znamená?

Změnili jsme od základu způsob práce celého týmu. Místo prodeje v obchodě se věnujeme přípravě produktů pro prodej na WhatsApp e-shopu. Proto fotíme, píšeme texty a hlavně komunikujeme se zákazníky. Snažíme se jim poskytovat v novém prostředí stejně kvalitní službu, na jakou byli zvyklí. Rádi jim poradíme s výběrem, prostřednictvím WhatsApp posíláme každý den s výjimkou neděle nové tipy na knižní tituly a především s nimi komunikujeme stejně jako při běžném provozu.

Mají lidé o tuto službu zájem?

Zákazníci si nakupování přes WhatsApp oblíbili poměrně rychle. Je příjemné sledovat, když nás označí na svých sociálních sítích a my díky tomu vidíme, jak si nové knížky užívají a mají z nich radost.

V čem u sebe vidíte rozdíl oproti velkým knihkupectvím?

Náš osobní přístup, na kterém jsme stavěli už před pandemií koronaviru, je nyní intenzivnější. To je něco, co jsme díky naší malé velikosti schopni nabídnout. Zároveň držíme prémiovost služeb i titulů. Všechny knihy vybíráme osobně, neustále hledáme a objevujeme novinky a rychle reagujeme na trendy v poptávce, která se neustále mění. Zákazníkům tak přinášíme to, co chtějí.

Petra Caudr Hanzlíková v Book Therapy. Foto: archiv Book Therapy

Knihy prý po Praze posíláte a doručujete už do dvou hodin. To je rekordní čas. Jak na to reagují vaši zákazníci?

Velmi dobře. Občas se dokonce stane, že kurýr dorazí rychleji, než by to zákazník čekal. Expresní doručení zajišťuje Liftago, společnost momentálně rozváží i zásilky z e-shopů. Využili jsme tak úplně nový produkt, který v této nelehké situaci našel uplatnění. Tímto způsobem doručujeme v Praze, pokud byla kniha objednána v otevírací době. Pro zbytek České republiky využíváme kurýrní služby s doručením do druhého dne.

Nabízené knihy vybíráte sama. Kolik vám jich prošlo rukama?

To asi nejde spočítat. Knihy vybírám téměř všude. U dodavatelů, ale také na dovolené nebo na Instagramu. Je potřeba mít pořád oči otevřené.

Jaká kritéria musí vámi vybrané knihy splňovat?

Je to kombinace několika parametrů. Téma musí být v souladu s trendy a poptávkou našich zákazníků a kniha musí být v našem případě nová. Autor i samotný titul by poté měli přinést silný příběh. Obsah musí být prezentovaný poutavým způsobem a grafické i řemeslné zpracování knihy musí být na perfektní úrovni. Asi by se dalo ještě chvíli pokračovat...

Jaké perly máte, podle svého mínění, ve své nabídce?

Skvělá je celá řada knih od The School of Life, která nabízí odpovědi na složité životní otázky ať již v oblasti partnerských vztahů, rodiny, komunikace, pocitů či práce. Z této řady mě momentálně nejvíce zaujal titul The Couple’s Workbook, který obsahuje jakýsi návod a sérii cvičení pro páry napomáhající prohlubovat a udržovat vztah a zároveň si utvářet společné chvilky plné legrace. S tím souvisí i série šedesáti karet Pillow Talk, která vyzývá ke sdílení našich intimních přání.

Vámi nabízené knihy jsou v původním jazyce?

Většina titulů je v angličtině. Jedná se zpravidla o knihy, které v češtině nevycházejí. Pro většinu našich zákazníků nepředstavuje angličtina blok. V nabídce máme samozřejmě i knihy v českém jazyce. I v těchto případech platí, že se jedná o tituly nejvyšší kvality. Zákazníci většinou volí český překlad v případě, kdy knihu kupují jako dárek.

I některé z dětských knih máme v angličtině. Není to nutně kvůli jazyku, ale kvůli obsahu. Jedná se o knížky, které jsme zařadili do projektu Flowers & Dinosaursus University. Rodičům, kteří si službu předplácejí, zasíláme každý měsíc dvě dětské knihy, jednu českou a jednu anglickou.

Co jim v projektu nabízíte?

K dispozici jsou tři varianty programu, které jsou rozděleny podle věku dítěte. Při vývoji každé z nich jsme spolupracovali s psycholožkou, abychom se ujistili, že je zvládnutelný a zábavný zároveň. Na rozdíl od těch českých se děti v zahraničních titulech setkávají s tématy, se kterými jsme se my seznamovali až později.