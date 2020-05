Zachrání Chinaski kapradí? Nový klip šíří temné vize

„Většina posluchačů si asi pomyslí, že Kapradí je reakcí na situaci v životním prostředí, a já s tím i tak trochu počítám. Slova – Zachraňte aspoň kapradí, pro ty, co nás tu nahradí – nosím v hlavě osm let, možná déle. Není to však můj environmentální zásek, zpívám, že je mi to líto,“ řekl zpěvák Michal Malátný, který se nedávno dočetl, že do dvaceti let zmizí například smrkové lesy.