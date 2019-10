Z Pomády bude seriál. Chce zobrazit 50. léta s moderní citlivostí

Tvůrci nové série tvrdí, že ukáže „hrůzy dospívání a života v malém městě ve středu Ameriky s moderní citlivostí“. Zatím není jasné, co přesně onou moderní citlivostí myslí. Neví se, jak dlouhé budou díly, kolik jich bude, ani kdy bude premiéra. Jisté je jen to, že hlavní roli středoškoláka Dannyho nemůže hrát John Travolta, kterému je pětašedesát let.

”Pomáda je ikonický fenomén pop-kultury, který funguje u každé generace. Jsem nadšená, že přátelům v Paramountu se líbí myšlenka otevřít to znovu a promítnout to na větší plochu seriálu,“ uvedla Sarah Aubreyová z HBO Max.

„Jde o příběh střední školy a života v americkém maloměstě vyprávěný na úrovni velkého rokenrolového muzikálu. Je to Pomáda 2.0, ale se stejným duchem, energií a nadšením, které vás okamžitě napadne, když slyšíte jeden z těch ikonických songů. You’re the one that I want!”