Kokoschkův obraz se bude dražit za 68 milionů

Vyvolávací cena je 68 milionů korun. Pokud by se obraz prodal jen za ni, dostal by se na první místo v žebříčku vydražených obrazů na českém aukčním trhu.

Dražené plátno malíř namaloval po příchodu do Prahy v létě 1934 a představuje vrchol jeho pražských vedut. V říjnu stejného roku bylo vystaveno v Mánesu. Přesně po 85 letech se tak vrací do slavné výstavní síně.

Kokoschkův obraz nabízený v nedělní aukci patří spolu s díly Praha – Karlův most (1934, sbírka Národní galerie v Praze) a Praha – Hradčany a Petřín (1936, sbírka The Phillips Collection, Washington D. C.) k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám. Mnohými odborníky je dokonce považován za nejlepší z nich.