Xindl X představuje album skladbou pro svou ženu

„Všechny písničky na desku jsem napsal během lockdownu, v první vlně covidu. Skládání a textování bylo to jediné, co mi pomáhalo držet si víru, že svět je stále normální. Že nežijeme konec světa. Vždy ráno vstát, vzít si kytaru a začít skládat, to pro mě byla Terapie, abych se nezbláznil,” vysvětluje název novinkového počinu Xindl X.