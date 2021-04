World Press Photo vyhrál snímek objetí přes plastovou fólii

„Tento ikonický snímek covidu-19 je připomínkou nejneobyčejnějších okamžiků našeho života, kdekoliv. Vidím v něm zranitelnost, blízké, ztrátu a odloučení, zánik, ale co je důležité, také přežití - to vše vměstnané do jediného snímku. Když se na fotku díváte dost dlouho, uvidíte křídla: symbol letu a naděje,” uvedl na adresu vítězného snímku člen poroty Kevin WY Lee.